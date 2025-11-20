Un club anglais bannit les mini protège-tibias
Imiter Jack Grealish n’est pas sans risque.
En Angleterre, le club d’Ilfracombe Town a décidé d’interdire les mini protège-tibias . L’un de ses joueurs, Riley Martin, a été victime d’une double fracture de la jambe le week-end dernier lors d’un contact avec le gardien adverse. Oui, même en South West Peninsula League (le dixième échelon national), on n’y va pas de main morte.…
QB pour SOFOOT.com
