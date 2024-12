Un club 100% brésilien en Régional 4 devient l'un des clubs les plus suivis d'Espagne

La Joga Bonito s’empare de la Catalogne.

En Catalogne, une petite équipe 100% brésilienne, menée par l’influenceur Queixinho, s’attaque à la dernière division espagnole : le Régional 4 . Une aventure qui aurait pu passer inaperçue si ce club, nommé Ousadia FC , n’avait pas explosé les compteurs sur Instagram. En moins d’un an, il rassemble plus de 730 000 abonnés , figurant désormais parmi les clubs les plus suivis d’Espagne. Loin devant des formations comme le RDC Mallorca, actuellement 6ᵉ de Liga, et ses modestes 370 000 abonnés.…

MJ pour SOFOOT.com