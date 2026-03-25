Un cinquième suspect présenté à la justice après l'évasion de "Ganito" et sa cavale à l'étranger

La procureure de Paris Laure Beccuau le 25 mars 2026, à Paris ( AFP / Blanca CRUZ )

Le mystère autour de l'évasion de "Ganito" s'éclaircit: une cinquième personne est présentée mercredi à la justice, soupçonnée d'avoir aidé Ilyas Kherbouch dans son évasion, avant une cavale qu'il aura poussée jusqu'aux Pays-Bas.

Ilyas Kherbouch s'était évadé sans heurt de la maison d'arrêt de Villepinte (Seine-Saint-Denis) le 7 mars à l'aide de trois personnes, dont deux se faisant passer pour des policiers afin d'extraire le détenu de la maison d'arrêt, en prétextant une garde à vue avec de faux documents judiciaires.

La femme de 24 ans, présentée mercredi à des magistrats instructeurs, est soupçonnée d'avoir prétendu être policière. Cette femme, au casier judiciaire vierge, s'est rendue au commissariat de Metz le 23 mars, se déclarant "en lien avec les faits", a indiqué la procureure de Paris, Laure Beccuau, lors d'une conférence de presse.

Sa photo a été retrouvée sur une fausse carte de police, selon Mme Beccuau. Les fausses "réquisitions d'extraction comportaient des annotations manuscrites", souligne aussi la procureure.

Après son évasion, qui avait été constatée seulement 48 heures après par l'administration pénitentiaire, Ilyas Kherbouch "a séjourné quelques jours aux Pays-Bas, à Delft", avec sa compagne, une ancienne surveillante pénitentiaire, avant d'être interpellé dans le sud de la France, a annoncé la procureure.

A Delft, "Ganito" a "effectué des achats dans des magasins de vêtements". Puis, il "semble avoir quitté" les Pays-Bas avec sa compagne "le 11 mars", a précisé la procureure.

"Une fois la jeune femme identifiée, les juges d'instruction ont également émis un mandat d'arrêt à son encontre", a-t-elle poursuivi.

"La suite des investigations a permis de retrouver la trace du couple à Canet-en-Roussillon, où il arrive le 18 mars, dans une résidence de vacances".

- "Concours de police et de gendarmerie" -

Photo non datée et non localisée, obtenue par l'AFP le 24 mars 2026, montrant Ilyas Kherbouch, alias Ganito ( - / - )

Pourquoi être retournés en France ? "Le parcours apparaît quelque peu étonnant", admet Laure Beccuau. Des "investigations complémentaires" doivent permettre d'en retracer "les intentions" et les étapes.

Les interpellations ont eu lieu le 20 mars à Canet-en-Roussillon, dans ce dossier instruit à la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Paris où deux hommes ont déjà été mis en examen le 11 mars, soupçonnés d'être venus à Villepinte pour aider "Ganito" à s'évader.

L'un d'entre eux est notamment accusé de s'être fait passer pour un faux policier, portant un faux brassard de police.

L'équipe de faux policiers a aussi procédé à des prétendus palpation, menottage et notification de garde à vue, souligne Mme Beccuau.

De leur côté, "Ganito" et sa compagne ont été interrogés mardi par des juges d'instruction puis mis en examen, entre autres, pour évasion en bande organisée et corruption active d'une personne dépositaire de l'autorité publique. Ils ont été placés en détention provisoire.

Lors de l'interrogatoire, cette femme, 25 ans, a expliqué avoir obtenu le concours de surveillante pénitentiaire et avoir débuté sa formation en 2021. En stage à la maison d'arrêt de Villepinte, elle y a rencontré Ilyas Kherbouch, alors en détention pour des home-jackings violents.

"Elle a déclaré avoir été radiée de l'administration pénitentiaire pour des motifs d'absentéisme en 2025 et indiquait par ailleurs avoir désormais le projet de débuter une formation d'agent portuaire de sûreté dès mars 2026 et de passer divers concours de police et de gendarmerie", relate Mme Beccuau, précisant qu'elle "n'a pas de mention à son casier judiciaire".

D'après son avocat, sa mise en examen est "une véritable injustice". "Ma cliente indique avoir été contrainte pendant ces 10 jours de cavale", a affirmé à l'AFP Me Saïd Harir.

"Ganito" a affirmé, par la bouche de son avocate Me May Sarah Vogelhut, que la jeune femme "n'avait rien à voir" dans l'évasion. Sur sa cavale, "M. Kherbouch m'a dit que c'était les dix plus beaux jours de sa vie. Ce n'est pas pour l'excuser, mais son explication, c'est qu'il a connu la liberté pendant un mois et demi depuis ses 14 ans", a ajouté son avocate.

Les investigations se poursuivent, selon Mme Beccuau, "afin de préciser le rôle de chacun dans cette évasion en bande organisée et identifier toute personne susceptible d'avoir apporté son aide à Ilyas Kherbouch dans sa fuite".