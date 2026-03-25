Le coût des sinistres climatiques en France en hausse en 2025, à 5,2 milliards d'euros

( AFP / LOIC VENANCE )

Le coût des sinistres climatiques en France a atteint 5,2 milliards d'euros en 2025, en hausse par rapport à 2024 (3,9 milliards) principalement du fait des épisodes de grêle, a indiqué mercredi la fédération du secteur France Assureurs.

Ce chiffre est dans la moyenne des cinq dernières années, mais bien au-dessus de celle de la décennie précédente (2010-2019), qui était de 3,9 milliards d'euros, en tenant compte de l'inflation.

Il classe l'année 2025, sans catastrophe majeure, au 9e rang en termes de coûts pour la profession depuis 1982, date de la création du régime des catastrophes naturelles.

Les différents épisodes de grêle, qui ont touché deux tiers des communes, ont coûté 2,2 milliards d'euros aux assureurs, a chiffré France Assureurs.

Le manque de pluie en 2025, combiné à un été parmi les plus chauds de ces dernières années, a également provoqué des épisodes de sécheresse, qui ont coûté 1 milliard d'euros, selon a Caisse centrale de réassurance (CCR).

Décennie après décennie, la moyenne des coûts des sinistres climatiques ne fait qu'augmenter du fait du changement climatique.

Entre 1990 et 2009, les sinistres climatiques avaient coûté en moyenne 2,7 milliards d'euros, et 1,6 milliard entre 1982 et 1989.

"Les catastrophes climatiques, ce n'est pas le risque de demain, c'est la réalité d'aujourd'hui", a rappelé la présidente de France Assureurs Florence Lustman lors d'une conférence de presse.

Les tempêtes comme la grêle sont couvertes dans les contrats dommages des assureurs, tandis que les inondations et les sécheresses dépendent du régime "cat nat". Le réassureur public, la CCR, prend alors la moitié des coûts à sa charge, permettant de réduire la facture des assureurs.

Du côté de l'assurance habitation, France Assureurs relève que la fréquence des sinistres incendie reculait tendanciellement depuis le début des années 2010, contrairement aux dégâts des eaux qui se multiplient.

Pour les assurances auto, la fréquence des sinistres matériels a légèrement baissé (-2%), mais pas les coûts moyens de chaque sinistre (+5,3%), du fait des "pièces, de la main-d'oeuvre et de la peinture" toujours plus chers, selon France Assureurs.