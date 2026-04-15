Un choc pour le PSG en demi-finales de C1
On connaît le programme des demi-finales. Après sa qualification face au Real Madrid dans un quart retour d’anthologie, le Bayern Munich retrouve le Paris Saint-Germain , qui s’est débarrassé de Liverpool mardi soir, en demi-finales de la Ligue des champions. Si l’horaire des matchs n’est pas encore défini par l’UEFA, on sait d’ores et déjà que le match aller se jouera à Paris. Les deux clubs se sont déjà affrontés cette saison en phase de ligue : c’était au Parc, et le Bayern l’avait emporté (1-2).
De l’autre côté du tableau, Arsenal s’est difficilement débarrassé du Sporting Portugal dans un match nul soporifique. Les Gunners joueront l’Atlético de Madrid , qui a fait tomber le Barça dans l’autre demie. Un sacré morceau pour le leader de la Premier League, qui va devoir allier objectifs nationaux et européens.…
TJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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