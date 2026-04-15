Mbappé égale Karim Benzema

Le Kyks à la hauteur du Nueve . Au cœur d’un match fou entre le Bayern et le Real Madrid , Kylian Mbappé vient d’atteindre une sacrée marque. En inscrivant sa 15 e réalisation de la saison en Ligue des champions, le capitaine de l’équipe de France vient de revenir à hauteur de Karim Benzema , auteur du même nombre de buts lors de la saison 2021-2022 de Ligue des champions. Un record dans la compétition.

🇫🇷 Joueurs français ayant inscrit le plus de buts lors d'une saison en Coupe d'Europe : 17- Stéphane Guivarc'h (Auxerre) en 1997/98 15- Karim Benzema (Real Madrid) en 2021/22 15- KYLIAN MBAPPÉ (REAL MADRID) en 2025/26 #BAYRMA…

JF pour SOFOOT.com