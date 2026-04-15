Sans briller, Arsenal file à nouveau en demi-finales

Arsenal 0-0 Sporting

Arsenal sans briller. Une semaine après avoir eu toutes les peines du monde à faire la différence à Lisbonne, Arsenal s’est qualifié pour les demi-finales de Ligue des champions pour la deuxième saison consécutive. Au terme d’un match fermé et avec beaucoup d’imprécisions et peu de réussite face au but (seulement deux tirs cadrés au total), les Gunners rejoignent l’Atlético de Madrid dans le dernier carré.

On s’ennuie ferme

On attendait beaucoup des hommes de Mikel Arteta, bien que victimes d’un sacré coup de moins bien ces dernières semaines, il n’en fut rien. À l’image de Viktor Gyökeres bien discret face à son ancien club, les Londoniens ont eu beaucoup de mal à se montrer dangereux. Ces derniers se sont plutôt signalés par des erreurs à la relance, à l’image de William Saliba ou David Raya, fébriles depuis leur camp. Les premières tentatives de Francisco Trincão et Gyökeres sont quant à elles loin du cadre. À la pause, la meilleure occasion de la rencontre est même à mettre au crédit des visiteurs, avec une frappe sur le poteau de Geny Catamo. Ce n’est pas la fête du foot à l’Emirates.…

JF pour SOFOOT.com