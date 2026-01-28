Safonov préféré à Chevalier pour PSG-Newcastle

La réponse est donc : oui, il faut (un peu) s’inquiéter pour Lucas Chevalier au PSG. Plus d’un mois après s’être blessé lors de sa finale héroïque en Coupe intercontinentale, Matveï Safonov est de retour dans le game .

Plus d’un mois après la finale de la Coupe intercontinentale

Luis Enrique a décidé d’aligner le gardien russe comme titulaire, le préférant à Chevalier, pour le dernier match de la phase de groupe de Ligue des champions entre le Paris Saint-Germain et Newcastle. Un deuxième match pour lui cette saison en C1 après la rencontre face à l’Athletic Club.…

CG pour SOFOOT.com