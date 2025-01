information fournie par So Foot • 11/01/2025 à 11:39

Un chant en l’honneur de Jean-Marie Le Pen entendu dans le parcage lillois à Auxerre

Drôle d’hommage.

À quelques minutes du coup d’envoi d’Auxerre-Lille, ce vendredi soir, une partie du parcage lillois aurait, selon plusieurs témoins, entonné un chant en l’honneur du sulfureux Jean-Marie Le Pen , décédé cette semaine. « Quelqu’un a lancé un chant sur Jean-Marie Le Pen, et le temps que je réalise, j’ai vu et entendu qu’ une bonne partie du parcage l’avait déjà repris , témoigne auprès de So Foot un supporter des Dogues présent à l’Abbé-Deschamps . Dès que le public auxerrois l’a entendu, ils ont sifflé direct. » Après la rencontre, plusieurs supporters nordistes ayant fait le déplacement dans l’Yonne ont fait part de leur dégoût sur X/Twitter.…

TB, avec JB pour SOFOOT.com