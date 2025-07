Mélissa Plaza : « Il a fallu quitter le foot pour comprendre que je n’étais pas résumée à un physique »

En représentation au Festival d'Avignon du 5 au 26 juillet pour son spectacle 140 BPM , l'ancienne footballeuse Mélissa Plaza revient sur la qualification des Bleues en quarts de l'Euro, mais surtout sur sa vie post-football et sa carrière de slameuse. Entretien.

Après ta carrière de footballeuse, tu as commencé à faire du slam, comment tu en es venue à cet art ?

Un petit peu par hasard. Quand j’ai raccroché les crampons, c’est le moment où j’ai soutenu ma thèse. Et j’ai très vite décidé de faire de la scène. Au départ, je faisais vraiment de la conférence scientifique vulgarisée, puisque j’ai fait un doctorat en psychosocial, en psycho du sport, avec un focus sur la question des stéréotypes de genre en contexte sportif. Donc ça m’a permis de faire un tour d’horizon assez complet du football. Je montais sur scène avec une conférence qui s’appelle Générations footballeuses , je mêlais mon doctorat et mon expérience sur le terrain pour sensibiliser les gens aux stéréotypes et évidemment aux discriminations et aux violences qui en découlent. Le slam, c’est arrivé il y a quatre ans, à un moment de ma vie où j’en avais un peu marre des conférences scientifiques vulgarisées et où je sortais d’une relation amoureuse un peu compliquée. J’ai voulu poster un message sur les réseaux sociaux pour prévenir les copines, en gros, et quelqu’un en dessous de la vidéo m’a dit : « Ah mais c’est super ce que tu fais en fait, c’est du slam, mais tu devrais continuer et monter un blog. » Donc j’ai monté un compte Instagram sur lequel je racontais les histoires des femmes qui avaient vécu des violences en le faisant de manière poétique.…

Propos de Mélissa Plaza recueillis par LB

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com