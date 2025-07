Lamine Yamal, tout le monde en parle

Et non, Lamine Yamal n’est pas si parfait. Celui qui ambiance le vestiaire du Barça en balançant du Jul à fond a défrayé la chronique ce week-end en organisant une soirée controversée pour ses 18 ans. Des nains et des femmes auraient été embauchés pour célébrer celui qui s’inspire un peu trop de Neymar.

Si on peut remettre en cause la grâce cinématographique de la trilogie Goal ! , celle-ci avait au moins eu le mérite de porter l’accent sur les difficultés d’une jeune superstar du foot à garder la tête froide devant tant de succès et d’argent. En marge d’une soirée trop arrosée, le héros, Santiago Munez, avait été pris en flagrant délit par les tabloïds et même s’il a porté les couleurs du Real Madrid, ce jeune Mexicain pourrait inspirer Lamine Yamal. Ce dernier s’est peut-être cru dans un mauvais film hollywoodien, samedi, au moment de fêter ses 18 ans en embauchant des personnes de petite taille pour amuser l’assemblée. Même si les téléphones étaient interdits, cette soirée a évidemment fait parler et propulse le Barcelonais dans une tempête médiatique et judiciaire, ainsi que dans le monde des adultes où il devra désormais peser davantage ses actes.

L’Association des personnes atteintes d’achondroplasie et autres dysplasies squelettiques avec nanisme (ADEE) a d’ores et déjà annoncé qu’elle allait engager des actions « juridiques et sociales » . De son côté, la mannequin espagnole Claudia Calvo a révélé d’autres dérapages liés à un « recrutement » bien ciblé d’invitées : « Lamine Yamal voulait douze filles de compagnie pour son anniversaire. Ils demandaient des femmes blondes avec des poitrines très spécifiques. Ils nous ont proposés entre 10 000 et 20 000 euros pour y aller. Je ne sais pas ce qu’ils attendaient de nous. On ne pouvait pas prendre nos téléphones. » Il n’est pas le premier footballeur à se laisser aller aux dérives festives, mais cette soirée pourrait laisser des traces.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com