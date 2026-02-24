Désiré Doué ne s’est pas senti concerné par les reproches d’Ousmane Dembélé

Un problème ? Quel problème ? Alors qu’il semblait être dans le viseur d’Ousmane Dembélé quand le Ballon d’or râlait sur ceux qui ne jouaient que pour leur pomme, Désiré Doué n’a visiblement pas pris le message directement pour lui.

« Les leaders ont le droit de prendre la parole et doivent le faire à certains moments. C’est normal qu’il y ait de la frustration après une défaite. Entre nous, on se dit les choses très clairement et on est contents d’avancer ensemble. Je ne me suis pas senti visé », a-t-il assuré, droit dans ses bottes, en conférence de presse avant le barrage retour de Ligue des champions contre Monaco.…

AR pour SOFOOT.com