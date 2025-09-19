Un champion du monde supplémentaire prend sa retraite
Après Samuel Umtiti ou Steve Mandanda, Jérôme Boateng.
Comme le premier, le défenseur avait évolué à l’Olympique lyonnais. Comme le second, l’arrière central avait donc joué en Ligue 1. Et comme les deux anciens de l’équipe de France, l’ex du Bayern Munich a décidé de prendre sa retraite cet été après avoir gagné la Coupe du monde. C’était en 2014, avec l’Allemagne.…
Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
