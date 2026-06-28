Un champion du monde prédit une lourde défaite de la France face à la Suède

Un champion du monde prédit une lourde défaite de la France face à la Suède

Une confiance affichée en Mondovision. Présent au Stade Charléty dans le cadre de l’épreuve de la Ligue de diamant qui se déroule ce dimanche, le triple champion du monde de saut à la perche suédois Armand Duplantis a été interrogé par L’Equipe à quelques jours du seizième de finale qui opposera ses compatriotes à la France.

« On passera au prochain tour »

Aussi confiant pour passer des barres à 6,30 mètres que pour pronostiquer des surprises, « Mondo » a annoncé la couleur sans trembler du menton : « Je pense que la Suède va gagner 3-1 et on passera au prochain tour en battant la France. J’ai confiance en l’équipe, je pense qu’on a trouvé notre rythme et on a beaucoup de joueurs incroyables ». …

JD pour SOFOOT.com