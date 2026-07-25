Un champion du monde mixe avec David Guetta à Ibiza
Remballez Shakira et Bad Bunny, la star, c’est lui. De soulever la Coupe du monde à ambiancer avec David Guetta en une semaine , voilà la drôle de vie que mène Borja Iglesias. L’attaquant espagnol a passé quelques minutes à mixer aux côtés du DJ français à UNVRS, célèbre boîte de nuit d’Ibiza. « Passer du plus prestigieux trophée du football aux platines du plus grand club d’Ibiza… personne ne s’y attendait, » a décrit l’établissement nocturne sur Instagram. Pour l’occasion, David Guetta s’est même vu offrir un maillot de l’Espagne.
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UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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