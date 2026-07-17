L'OM est déjà en forme
La révolution Génésio est en marche. L’Olympique de Marseille disputait le premier match amical de son été ce vendredi soir en Côte d’Ivoire face au FC Yamoussoukro. L’occasion de lancer le nouveau projet porté par l’ancien coach de Lille, en attendant la reprise des compétitions officielles. Malgré une composition largement remaniée, les Phocéens se sont largement imposés grâce à des buts de Neal Maupay, Ange Lago et Faris Moumbagna (0-3) .
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