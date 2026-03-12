 Aller au contenu principal
Quand Zidane se cache à Santiago Bernabéu
information fournie par So Foot 12/03/2026 à 18:15

Zinédine Nidaze ? Fourré sous le toit de Santiago Bernabéu, Zinédine Zidane a essayé de suivre incognito, la belle victoire du Real Madrid sur Manchester City en Ligue des champions ce mercredi (3-0). Malheureusement pour lui, une caméra de l’innommable Chiringuito l’a tracé jusqu’à sa sortie du stade. Bonnet sur la tête et lunettes d’Edgar Davids sur le nez, le double ZZ n’a donc eu d’autres choix que de filer droit, à toute vitesse, pour fuir l’objectif sans ameuter la foule.

😂 ¿ZIDANE de VUELTA al MADRID? Le entra la risa... 🎙️ Atento a sus palabras a la salida del Bernabéu con @marcosbenito9. pic.twitter.com/2zHbFeDCIy…

AB pour SOFOOT.com

