Un cargo attaqué en mer Rouge, plusieurs morts -sources

Un cargo a été attaqué mardi par les Houthis dans le détroit de Bab el-Mandeb, causant la mort de trois membres d'équipage, ont déclaré mardi des responsables des garde-côtes et du gouvernement yéménites.

Des sources de la sécurité maritime ont dit à Reuters qu'un petit cargo avait été pris pour cible en mer Rouge, mais que le sort de l'équipage restait incertain. Il s'agit du Tihamah, battant pavillon tanzanien.

Si le décès de membres d'équipage était confirmé, il s'agirait des premières victimes d'une attaque des Houthis contre un navire depuis le début de la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran.

Les Houthis ont décrété le mois dernier un blocus naval contre l'Arabie saoudite en mer Rouge, en réponse à ce qu'ils ont qualifié de "siège saoudien".

Les Houthis n'ont pas encore revendiqué cette attaque, qui, selon des sources yéménites, aurait coûté la vie à deux marins pakistanais et un indonésien. Le cargo avait appareillé du port omanais de Salalah et devait faire escale à Djibouti.

Les attaques dans le détroit de Bab el-Mandeb ont accru les difficultés pour les compagnies de fret maritime dont l'activité est déjà mise à mal par la fermeture du détroit d'Ormuz.

Selon les données de Kpler, 32 navires en moyenne ont traversé le détroit de Bab el-Mandeb la semaine dernière. Avant le blocus, 50 navires en moyenne transitaient chaque jour par ce détroit.

(Mohammed Ghobari à Aden, avec la contribution de Jonathan Saul à Londres et Nerijus Adomaitis à Oslo ; version française Tangi Salaün, édité par Jean-Stéphane Brosse)