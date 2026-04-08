Un candidat soutenu par Trump remporte un siège à la Chambre des représentants en Géorgie

Le candidat républicain Clay Fuller, un ancien procureur soutenu par le président Donald Trump, a remporté mardi le second tour d'une élection partielle dans la circonscription la plus conservatrice de l'Etat de Géorgie, selon les médias américains.

Cependant, après dépouillement de 86% des bulletins, il ne devance son concurrent démocrate Shawn Harris que de 15 points, avec 57,5% des voix, alors que ce dernier avait été battu par près de 30 points en 2024 par Marjorie Taylor Greene, une ancienne égérie du président americain qui a démissionné en janvier.

"Qui aurait pu imaginer qu'une personne soutenue par Donald Trump dans une circonscription farouchement républicaine puisse mener une course aussi serrée ?", a déclaré Shawn Harris à ses partisans dans un discours concédant sa défaite.

Soulignant que les républicains avaient dû consacrer du temps et de l'argent à cette élection, Harris a ajouté : « Cela montre que les choses changent."

Figure de proue du mouvement "MAGA" (Make America Great Again) lors de sa première élection en 2020, Marjorie Taylor Greene s'est progressivement éloignée de Donald Trump, la rupture définitive ayant été consommée quand Donald Trump s'est opposé à la publication des documents judiciaires liés à Jeffrey Epstein, retrouvé pendu en prison en 2019 avant son procès pour trafic sexuel de mineures.

Et, réagissant à la menace de Donald Trump d'anéantir la civilisation iranienne si l'Iran ne rouvrait pas le détroit d'Ormuz, elle a qualifié son ancien mentor de "dingue", appelant, comme certains démocrates, à ce qu'il soit destitué de ses fonctions en vertu du vingt-cinquième amendement de la Constitution des États-Unis.

Depuis ces propos, Téhéran et Washington sont convenus de respecter un accord de cessez-le-feu de deux semaines obtenu sous l'égide du Pakistan, ce qui pourrait mettre un terme à un conflit de six semaines qui a fait des milliers de morts au Moyen-Orient et provoqué des perturbations inédites dans les approvisionnements énergétiques dans le monde.

Avec l'élection de Clay Fuller, le "speaker" de la Chambre des représentants Mike Johnson dispose d'un peu plus de marge de manœuvre pour faire adopter des lois à la Chambre, où les Républicains ont une infime majorité, à sept mois de "midterms" qui s'annoncent à ce stade compliqués pour le camp de Donald Trump.

Depuis la réélection de Donald Trump en 2024, les démocrates ont multiplié les victoires dans des élections partielles à travers les Etats-Unis. Et les "midterms" sont généralement défavorables au pouvoir en place.

"Si Shawn Harris atteint les 45%, ce sera, à mon avis, une nouvelle nationale, car il s'agit d'une circonscription très conservatrice", a dit à Reuters Michael Bailey, professeur de sciences politiques au Berry College, ajoutant qu'un tel résultat pourrait inciter certains parlementaires républicains à reconsidérer leur allégeance à Donald Trump.

(Rich McKay, Jayla Whitfield-Anderson et Nathan Layne, version française Benoit Van Overstraeten)