Un candidat à la municipale de Bordeaux a un plan pour redresser les Girondins
Est-ce que son plan exige le retour de Marouane Chamakh ?
Toujours en National 2 depuis leur relégation administrative actée par la DNCG en 2024, les Girondins de Bordeaux recherchent toujours des investisseurs pour entamer une chevauchée fantastique vers les divisions supérieures. À quelques mois des municipales 2026, un candidat à la mairie du chef-lieu de la région Nouvelle-Aquitaine souhaite redresser coûte que coûte le club au scapulaire . Son nom : Philippe Dessertine.…
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
