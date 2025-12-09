Le hors-jeu au millimètre qui a sauvé l’OM contre l’Union saint-gilloise
Ouf.
L’OM a eu chaud, ce mardi soir, contre l’Union saint-gilloise (2-3). Cette fois, la pièce est tombée du bon côté pour les Marseillais, un mois après un scénario cruel contre l’Atalanta au Vélodrome. À Bruxelles, la VAR et les millimètres ont permis à Marseille d’éviter de se faire rejoindre par les Belges et vivre une fin de partie frustrante.…
CG pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
