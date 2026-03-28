Un cadre italien s'explique après les célébrations lors de la qualification de la Bosnie

Oui, il marche sur des œufs. Filmé avec d’autres coéquipiers en train de célébrer la qualification de la Bosnie-Herzégovine suite à une séance de tirs au but, le défenseur italien Federico Dimarco a tenté d’éteindre l’incendie en conférence de presse. Questionné sur sa réaction au sujet de son prochain adversaire, contre qui la Nazionale tentera de décrocher son ticket pour la Coupe du monde après avoir raté les deux dernières éditions, le latéral gauche a assuré qu’il « respecte tous les clubs et surtout toutes les équipes nationales. Ça a été une réaction instinctive, on était entre amis et on regardait une séance de tirs au but. »

Look at this disrespect and arrogance by Italy. They were already celebrating after we won penalties. We will take this to account in Zenica!pic.twitter.com/P8DCNvpb39…

TM pour SOFOOT.com