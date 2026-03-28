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Le Sénégal à la fête face au Pérou
information fournie par So Foot 28/03/2026 à 18:56

Le Sénégal à la fête face au Pérou

Le Sénégal à la fête face au Pérou

Sénégal 2-0 Pérou

Buts : Jackson (41 e ) et Sarr (54 e )

La fête, malgré tout. Alors que son titre de champion d’Afrique est en suspens, l e Sénégal n’a pas laissé passer l’occasion de célébrer ce samedi au Stade de France face au Pérou (2-0) . Un bel après-midi lancé par la présentation du trophée, dans une magnifique ambiance. Côté terrain également, les Lions de la Teranga sont à leur aise. Une domination matérialisée quelques minutes avant la pause : l’ailier parisien Ibrahim Mbaye déborde à droite et centre pour Nicolas Jackson, buteur de près (1-0, 41 e ) .…

TB pour SOFOOT.com

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