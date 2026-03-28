Montpellier climatise Marseille et le Vélodrome

À jamais les premières. Pour leur grande première au stade Vélodrome, record d’affluence de Première Ligue à la clé, les joueuses de l’OM se sont sabordées contre Montpellier et devront encore batailler pour aller chercher leur maintien (1-2) . Une soirée démarrée de manière cauchemardesque. Après à peine une quarantaine de secondes de jeu, les 35 713 spectateurs présents voient la pauvre Inès Kbida marquer contre son camp d’un long ballon en retrait alors que sa gardienne était sortie (0-1, 1 ère ) . Un énorme coup de froid sur la Canebière. Malgré cette entame catastrophique, les protégées de Corine Diacre – en béquilles sur son banc – prennent le jeu à leur compte, mais le centre-tir de Tess Laplacette termine sur la barre.

Le Vélodrome bat le record de spectateurs pour un match d’Arkema Première Ligue avec 35 713 personnes venues au stade 👏 OM - Montpellier devient le record d’affluence devant OL Lyonnes - PSG le 16 novembre 2019 (30 661 spectateurs) 🏟️ pic.twitter.com/QwzvRbBk3i…

TB pour SOFOOT.com