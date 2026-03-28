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Le Japon vient à bout de l’Ecosse
information fournie par So Foot 28/03/2026 à 19:56

Le Japon vient à bout de l’Ecosse

Le Japon vient à bout de l’Ecosse

Ecosse 0-1 Japon

But : Ito (84 e )

Vous vous souvenez de Junya Ito ? Comme toutes les autres sélections qualifiées pour la Coupe du monde dans moins de trois mois, le Japon et l’Ecosse profitent de cette trêve internationale pour effectuer leurs derniers réglages . Disputé à l’Hampden Park de Glasgow, le duel entre les deux sélections n’aura pas donné lieu à beaucoup de spectacle. Jusqu’à ce but d’Ito à quelques minutes du terme, qui offre la victoire aux Samurai Blue (0-1).…

TB pour SOFOOT.com

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