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Sans Ronaldo, le Portugal vient à bout du Danemark
information fournie par So Foot•01/10/2026 à 22:44
C’est la folie à Zenica. Ce soir contre la Suède, Edin Džeko dispute son dernier match de son immense carrière avec la Bosnie-Herzégovine. À la onzième minute, le recordman de sélections avec les Zmajevi (152 ce soir), de buts (73, et peut-être plus) a reçu un ...
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Le sujet qui secoue toute l’Angleterre. En conférence de presse avant d’affronter la Croatie ce samedi, le sélectionneur de l’Angleterre Thomas Tuchel a déclaré que ses joueurs parlent de l’affaire Manchester City. « C’est un sujet majeur » , a même avoué l’Allemand ...
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Comment on dit « non, je préfère ta sœur » en italien ? Juste avant le coup d’envoi de France-Italie au Stade de France, les hymnes des deux nations ont retenti dans l’enceinte de Saint-Denis. Pendant la Marseillaise, un supporter italien assis dans le parcage ...
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L’effet Fashion Week ? Le PSG continue de signer des partenariats avec des marques. Quelques temps après avoir conclu des accords de sponsoring avec Coca-Cola et le groupe automobile BYD, le club de la capitale va parapher un contrat de deux ans avec L’Oréal. Une ...
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