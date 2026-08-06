Monaco poursuit sa prépa par une victoire
Monaco 1-0 Getafe
But : Brunner (65 e , SP)
Expulsion : Mawissa (78 e ) côté ASM. …
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
Monaco poursuit sa prépa par une victoire
But : Brunner (65 e , SP)
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Les vieux lyonnais se souviendront peut-être du Chornomorets Odessa, d’un seizième de finale de Ligue Europa et d’un solo libérateur d’Alexandre Lacazette. Depuis, la ville réputée pour son port est rentrée dans le rang sur le plan footballistique, connaissant ... Lire la suite
L’évènement du football dans l’Hexagone ce week-end, c’est bien sûr l’inauguration de cette Ligue 3. Autrefois nommé National ou « N1 », le troisième échelon du football français vit sa première soirée en tant que championnat professionnel. Dix-huit clubs se jetant ... Lire la suite
Encore un pilier de l’ère Pioli qui s’en va. Plaque tournante des Rossoneri ayant remporté le Scudetto en 2022, la suite aura été moins flatteuse. Des blessures au genou, des prêts anecdotiques à Marseille et au Dinamo Zagreb, et une envie de prouver quoi qu’il ... Lire la suite
Marié au premier regard. Six mois après son arrivée en Ille-et-Vilaine, Franck Haise va continuer main dans la main avec le Stade rennais. Le coach, lié aux Rouge et Noir jusqu’en 2027, a prolongé son bail d’une saison . Une prolongation justifiée Celui qui est ... Lire la suite
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