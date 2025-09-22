Un cadre du Barça va passer sur le billard et louper le PSG
Barça-PSG peut réellement se jouer dans une infirmerie.
Ça n’en finit plus. Après la blessure officialisée ce lundi de Fermin Lopez, celle de Gavi, éloigné des terrains depuis quelques jours, se précise. Touché au genou droit depuis la fin du mois d’août , le milieu espagnol va subir une révision arthroscopique après un souci au ménisque interne du genou droit, a fait savoir le Barça dans un communiqué. Le joueur de 21 ans sait déjà qu’il manquera la réception du PSG en Ligue des champions, avec une absence qui pourrait s’étirer sur cinq semaines.…
KM pour SOFOOT.com
