 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

DAZN contraint de diffuser le championnat belge jusqu’à la fin de la saison
information fournie par So Foot 31/12/2025 à 14:10

DAZN contraint de diffuser le championnat belge jusqu’à la fin de la saison

DAZN contraint de diffuser le championnat belge jusqu’à la fin de la saison

Le foot belge sabre le champagne.

Saisi en urgence par la Pro League, le Centre belge d’arbitrage et de médiation (CEPANI) a confirmé ce mercredi que DAZN devra continuer à diffuser le championnat et à payer les droits TV jusqu’à la fin de la saison.

CMF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Si Luka Modrić n'avait pas été footballeur, il aurait été...
    Si Luka Modrić n'avait pas été footballeur, il aurait été...
    information fournie par So Foot 31.12.2025 14:17 

    Être au service des autres, Luka Modrić connaît. Distribuer des caviars en Ligue des champions ou lors d’un mariage au bord de la mer à Zadar, le choix n’était pas si simple, mais il s’est avéré le bon. Dans un entretien accordé à Sky Sport , l’international croate ... Lire la suite

  • Cédric Bakambu dispute la CAN sans slips
    Cédric Bakambu dispute la CAN sans slips
    information fournie par So Foot 31.12.2025 14:14 

    Après les joyaux de la Couronne, les valises de Cédric Bakambu. Depuis son arrivée au Maroc pour la CAN, l’attaquant congolais n’a aucune trace de ses bagages égarés à l’aéroport de Casablanca. Le joueur du Real Betis s’est donc permis de pousser un petit coup ... Lire la suite

  • Tu sais que t'as suivi le premier quart du 21e siècle de foot quand...
    Tu sais que t'as suivi le premier quart du 21e siècle de foot quand...
    information fournie par So Foot 31.12.2025 14:04 

    En 25 ans, tu auras vu le foot beaucoup changer. Des légendes du siècle d'avant, celui de tes parents, t'ont quitté, des inconnus sont devenus des GOAT à leur place, et des dizaines de dizaines de nouveaux Zidane sont apparus. Tu sais que tu as suivi le premier ... Lire la suite

  • Roberto Carlos opéré du cœur en urgence
    Roberto Carlos opéré du cœur en urgence
    information fournie par So Foot 31.12.2025 13:00 

    Grosse alerte pour Roberto Carlos. L’ancien latéral du Real Madrid a été hospitalisé en urgence à São Paulo, après la détection d’un problème cardiaque lors d’examens médicaux. Venu à l’hôpital pour un simple contrôle à la jambe, le Brésilien a passé une IRM complète ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank