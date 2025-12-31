DAZN contraint de diffuser le championnat belge jusqu’à la fin de la saison
Le foot belge sabre le champagne.
Saisi en urgence par la Pro League, le Centre belge d’arbitrage et de médiation (CEPANI) a confirmé ce mercredi que DAZN devra continuer à diffuser le championnat et à payer les droits TV jusqu’à la fin de la saison. …
CMF pour SOFOOT.com
