Cédric Bakambu dispute la CAN sans slips
Après les joyaux de la Couronne, les valises de Cédric Bakambu.
Depuis son arrivée au Maroc pour la CAN, l’attaquant congolais n’a aucune trace de ses bagages égarés à l’aéroport de Casablanca. Le joueur du Real Betis s’est donc permis de pousser un petit coup de gueule ce mercredi sur X .…
CM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
