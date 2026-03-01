 Aller au contenu principal
Petr Čech, l'homme qui trouve le hockey sur glace aussi passionnant que la Premier League
information fournie par So Foot 01/03/2026 à 11:55

Čech à n’y rien comprendre. Petr Čech a troqué les crampons pour les patins, et le pire, c’est qu’il aime ça. L’ancien gardien de Rennes et de Chelsea évolue actuellement chez les Haringey Huskies, équipe londonienne de quatrième division. Il a raconté sa passion pour les casques et les palets envoyés à 150 km/h au Telegraph .

Il jouait déjà au hockey à Arsenal

« Je joue au hockey sur glace et je trouve cela aussi passionnant que la Premier League » , pose d’emblée le Tchèque de 43 ans, qui raconte avoir eu comme héros d’enfance un certain Dominik Hasek, gardien de but de hockey. « Ma famille n’avait pas les moyens de m’acheter un équipement de hockey, alors mon père m’a emmené au football , » se souvient le gars de Plzen.…

UL pour SOFOOT.com

