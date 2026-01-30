Un but et au lit pour Rémi Himbert !

Qu’on ne lui parle pas d’âge. Buteur avec l’Olympique lyonnais face au PAOK (4-2) pour sa première titularisation en pointe et tombeur du record de précocité de Karim Benzema, Rémi Himbert a connu une soirée parfaite . Mais pas le temps de fêter ça : le match à peine terminé, le môme doit rentrer au bercail. « Je dors encore au centre de formation, donc ce soir je vais rentrer et je vais devoir rendre mon téléphone » , explique le jeune attaquant au micro de Canal+.

Aussi précoce scolairement

Un train d’avance sur les terrains, mais aussi dans les études. « Parallèlement à ça, j’avais sauté une classe, donc j’ai déjà eu mon bac , continue Rémi Himbert, originaire de Saint-Avold en Moselle. Je fais des études, un bachelor en management et marketing sportif. La semaine prochaine j’ai mes partiels , donc je vais devoir travailler en dehors du football. » Déjà le bac et un but en coupe d’Europe à 17 piges, un beau destin.…

SW pour SOFOOT.com