Pape Thiaw refuse une cagnotte lancée pour payer son amende
information fournie par So Foot 30/01/2026 à 11:13

Droit dans ses bottes. Sanctionné par la commission de discipline de la Confédération africaine de football (CAF), le sélectionneur du Sénégal Pape Thiaw compte bien payer son amende , aussi salée soit-elle. Pour avoir incité ses joueurs à quitter le terrain lors de la finale de la CAN après le penalty accordé au Maroc, le technicien sénégalais a en effet été condamné à cinq matchs de suspension (applicable dans les compétitions de la CAF) et, surtout, à une amende de 100 000 dollars (environ 83 900 euros) .

Certains supporters des Lions de la Téranga se sont alors mobilisés en lançant une cagnotte en ligne . En un jour, plus de 5 000 participants ont été recensés, pour un montant de 5,9 millions de francs CFA (soit un peu plus de 9 000 euros). Pas mal, mais encore loin de payer l’amende.…

CMF pour SOFOOT.com

