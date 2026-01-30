Pape Thiaw refuse une cagnotte lancée pour payer son amende

Droit dans ses bottes. Sanctionné par la commission de discipline de la Confédération africaine de football (CAF), le sélectionneur du Sénégal Pape Thiaw compte bien payer son amende , aussi salée soit-elle. Pour avoir incité ses joueurs à quitter le terrain lors de la finale de la CAN après le penalty accordé au Maroc, le technicien sénégalais a en effet été condamné à cinq matchs de suspension (applicable dans les compétitions de la CAF) et, surtout, à une amende de 100 000 dollars (environ 83 900 euros) .

Certains supporters des Lions de la Téranga se sont alors mobilisés en lançant une cagnotte en ligne . En un jour, plus de 5 000 participants ont été recensés, pour un montant de 5,9 millions de francs CFA (soit un peu plus de 9 000 euros). Pas mal, mais encore loin de payer l’amende.…

CMF pour SOFOOT.com