Philippe Diallo et Vikash Dhorasoo appellent à la mobilisation du monde du foot pour libérer Christophe Gleizes
information fournie par So Foot 30/01/2026 à 10:50

Philippe Diallo et Vikash Dhorasoo appellent à la mobilisation du monde du foot pour libérer Christophe Gleizes

Philippe Diallo et Vikash Dhorasoo appellent à la mobilisation du monde du foot pour libérer Christophe Gleizes

Des mots pour des actes. Lors de la soirée de soutien à Christophe Gleizes qui s’est tenue ce jeudi au Bataclan, Philippe Diallo et Vikash Dhorasoo ont appelé à la mobilisation. Pour rappel, notre collègue et ami est enfermé en Algérie et condamné à 7 ans de prison pour avoir exercé son métier de journaliste. Après les prises de parole de ses proches, c’était au tour de personnalités du football de s’exprimer.

« Tous les témoignages que j’ai montrent que dans sa geôle, il est fort, affirme le président de la Fédération française de football. Et ça, ça doit être aussi pour nous un axe de mobilisation parce qu’il nous donne l’exemple d’être fort. […] Je l’ai dit, pour qu’il y ait un grand mouvement qui puisse amener à sa libération, il faut qu’avec RSF, avec la famille, avec le CNOSF, avec toute la presse, nous mobilisions le plus de Français possibles, pour que par tous les canaux possibles, nous puissions obtenir que le gouvernement algérien libère notre compatriote. »…

SW pour SOFOOT.com

