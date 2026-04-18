Un braquage à l'anglaise pour Manchester United face à Chelsea
Chelsea 0-1 Manchester United
But : Cunha (43 e ) pour United
Un hold-up en bonne et due forme.…
AL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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But : Cunha (43 e ) pour United
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Lille 0-0 Nice Pas de vainqueur entre Lille et Nice. Dans un match pourtant rythmé mais dénué de buts (0-0) , c’est sans doute Nice qui fait la meilleure opération de la soirée. Seulement quinzième pas loin de la zone rouge, le Gym prend un point précieux et garde ... Lire la suite
France 1-1 Pays-Bas Buts : Katoto (45 e +1) pour la France // Kaptein (76 e ) pour les Pays-Bas Qu’elles sont braves, ces Bataves.… AL pour SOFOOT.com
Mais comment vont-ils faire ? Dans un très court communiqué publié ce samedi soir, le Bayern Munich a annoncé devoir se passer de Serge Gnabry « pour une durée indéterminée » . « L’attaquant souffre d’une déchirure des adducteurs de la cuisse droite » , peut-on ... Lire la suite
Bastia 2-0 Saint-Étienne Buts : Zaouai (1 ère ) et Eickmayer (71 e ) pour le SCB Plus d’infos à venir… … TJ pour SOFOOT.com
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