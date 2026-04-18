Bastia plombe Saint-Étienne et revient dans la course au maintien
Bastia 2-0 Saint-Étienne
Buts : Zaouai (1 ère ) et Eickmayer (71 e ) pour le SCB
Plus d’infos à venir… …
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Bastia plombe Saint-Étienne et revient dans la course au maintien
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Mais comment vont-ils faire ? Dans un très court communiqué publié ce samedi soir, le Bayern Munich a annoncé devoir se passer de Serge Gnabry « pour une durée indéterminée » . « L’attaquant souffre d’une déchirure des adducteurs de la cuisse droite » , peut-on ... Lire la suite
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