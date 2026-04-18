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Nice fait une bonne opération à Lille
information fournie par So Foot 18/04/2026 à 23:20

Nice fait une bonne opération à Lille

Nice fait une bonne opération à Lille

Lille 0-0 Nice

Pas de vainqueur entre Lille et Nice. Dans un match pourtant rythmé mais dénué de buts (0-0) , c’est sans doute Nice qui fait la meilleure opération de la soirée. Seulement quinzième pas loin de la zone rouge, le Gym prend un point précieux et garde Auxerre à quatre unités : même en cas de victoire auxerroise ce dimanche à Monaco, les Niçois resteront dans la zone de maintien.

Un match nul que Nice doit grandement à son gardien Yehvann Diouf, sachant qu’il avait ouvert le score en début de match par Elye Wahi. Une réalisation finalement annulée par la VAR et un hors jeu. Avec trois centraux et une défense à cinq, Nice était venu à bétonner, et s’est aussi retrouvé face à une attaque lilloise en panne d’inspiration.…

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