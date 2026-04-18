Le Bayern devra se passer d'un titulaire face au PSG

Mais comment vont-ils faire ?

Dans un très court communiqué publié ce samedi soir, le Bayern Munich a annoncé devoir se passer de Serge Gnabry « pour une durée indéterminée » . « L’attaquant souffre d’une déchirure des adducteurs de la cuisse droite » , peut-on lire, sans apprendre plus de détails. L’international allemand devrait donc, en toute logique, manquer a minima la première manche de la demi-finale face au PSG en Ligue des champions, prévue le 28 avril prochain au Parc des Princes. Quid du retour, le 6 mai ? Difficile de le savoir pour le moment, mais il s’agit donc d’un premier petit coup dur pour la bande de Vincent Kompany, dans laquelle Gnabry figure comme un titulaire.…

AL pour SOFOOT.com