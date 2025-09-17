Un blessé de retour dans le groupe du PSG pour l'Atalanta
Khvicha Kvaratskhe est là.
Incertain depuis sa blessure contre Lens le week-end dernier, le long blaze de Khvicha Kvaratskhelia est bel et bien inscrit dans le groupe de Luis Enrique pour le retour de la Ligue des champions face à l’Atalanta Bergame ce mercredi soir. En conférence de presse d’avant-match, l’entraîneur espagnol avait expliqué qu’il fallait analyser l’état de santé de Kvara pendant l’entraînement de mardi après-midi. Visiblement, le Géorgien a apporté satisfaction et sera disponible pour traumatiser les défenseurs bergamasques.…
MBC pour SOFOOT.com
