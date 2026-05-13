Un blessé de longue date fait son retour dans le groupe du Barça

Un blessé de longue date fait son retour dans le groupe du Barça

L’abonnement à l’infirmerie vient d’expirer. Le FC Barcelone a dévoilé la liste des joueurs retenus pour le déplacement sur le terrain du Deportivo Alavés , à l’occasion de la 36 e journée de Liga mercredi soir (21h30).

Hansi Flick a retenu 23 joueurs parmi lesquels figure Andreas Christensen , le défenseur central danois. A bsent des terrains depuis le 21 décembre 2025 , le joueur de 30 ans a récupéré de sa rupture partielle du ligament croisé antérieur du genou gauche .…

CT pour SOFOOT.com