Le dilemme de Carlo Ancelotti concernant Neymar

Verdict lundi. Interrogé par Reuters sur une potentielle présence de Neymar dans la liste du Brésil qui sera dévoilée ce lundi 18 mai, Carlo Ancelotti n’a pas fermé la porte à l’attaquant de Santos .

Un retour en force

« Quand il faut choisir un effectif, il faut tenir compte de nombreux facteurs. En ce sens, Neymar est un joueur important pour le Brésil en raison du talent dont il a toujours fait preuve. Il a connu quelques problèmes, mais il est en train de se remettre. Il travaille dur pour se rétablir, il joue. Il s’est beaucoup amélioré ces derniers temps, il joue régulièrement » , a d’abord détaillé l’ancien technicien du Real Madrid. Parfois en difficulté à Santos cette saison, Neymar renaît peu à peu avec le club paulista , buteur lors de la dernière journée de Copa Sudaméricana (1-1) et face à Bragantino (2-0) en championnat dimanche.…

LB pour SOFOOT.com