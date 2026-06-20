Un bénévole se fait avaler par le drapeau de la Tchéquie

Un bénévole se fait avaler par le drapeau de la Tchéquie

Ce genre de moment inoubliable. En voilà un qui n’oubliera pas son expérience de volontaire à la Coupe du monde. Lors d’une répétition du protocole d’ouverture du match entre la Corée du sud et la Tchéquie, un bénévole chargé du déploiement et du repli du drapeau tchèque a foiré sa deuxième phase.

Trébuchant au moment où ses dizaines de collègues courent, le drapeau en main, pour le replier sur lui-même, le malheureux se retrouve avalé par la bannière tricolore et complètement livré à lui-même, puisque personne ne semble disposé à lui venir en aide.…

JD pour SOFOOT.com