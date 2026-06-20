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Le Stade rennais annonce une recrue sur un coup de sang
information fournie par So Foot 20/06/2026 à 20:45

Le Stade rennais annonce une recrue sur un coup de sang

Le Stade rennais annonce une recrue sur un coup de sang

Rennesus positif. Après Adrien Thomasson et Issa Soumaré, le Stade rennais continue son marché d’été. Ce samedi, le club breton a enregistré l’arrivée de Gonçalo Oliveira , 19 ans, et qui évoluait jusqu’à présent avec la réserve du Benfica. Ce robuste défenseur portugais débarque en Ille-et-Vilaine où il a paraphé un contrat jusqu’en 2031.

Arrivée sanglante

Mais ce qu’il faut retenir de ce transfert, c’est la manière avec laquelle il a été annoncé. Le Stade rennais a en effet utilisé sa vidéo d’annonce pour y glisser un clip de l’Etablissement français du sang (EFS), destiné à sensibiliser le public sur le don de sang à l’approche de la période estivale.…

JD pour SOFOOT.com

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