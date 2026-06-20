Les Pays-Bas démontent la Suède et ont neuf orteils en seizièmes de finale

Les Pays-Bas démontent la Suède et ont neuf orteils en seizièmes de finale

Au terme d'un festival offensif, les Pays-Bas se sont bien rattrapés de leur match nul contre le Japon. En face, la Suède doit céder son fauteuil de leader du groupe B au terme de 90 minutes de souffrance pendant lesquelles elle a affiché un visage méconnaissable.

Pays-Bas 5-1 Suède

Buts : Brobbey (5 e , 17 e ), Gakpo (47 e , 54 e ), Summerville (89 e ) pour les Oranje // Elanga (69 e ) pour les Blågults

Leader du groupe au coup d’envoi après son carton d’entrée de jeu contre la Tunisie, la Suède est vite redescendue sur terre. Lourdement battue par les Pays-Bas qui, eux, se sont bien rattrapés de leur surprenant match nul concédé contre le Japon, elle abandonne au passage la première place du groupe F à son adversaire du jour.…

JD pour SOFOOT.com