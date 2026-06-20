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Gianni Infantino et le Premier ministre du Canada surpris en train de dédicacer un drapeau russe
information fournie par So Foot 20/06/2026 à 19:19

Gianni Infantino et le Premier ministre du Canada surpris en train de dédicacer un drapeau russe

Gianni Infantino et le Premier ministre du Canada surpris en train de dédicacer un drapeau russe

La nouvelle polémique qu’on n’attendait pas. En marge du match entre le Canada et le Qatar, un supporter de la sélection nationale russe a réussi à faire dédicacer un drapeau de son pays au Président de la FIFA Gianni Infantino et au Premier ministre canadien Mark Carney .

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