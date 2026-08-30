Un bateau transportant 267 personnes chavire au large de Chypre, 7 morts

(Actualisé avec bilan)

Au moins sept personnes ont trouvé la mort et 23 sont portées disparues après qu'un bateau transportant environ 270 personnes a chaviré dimanche au large des côtes de la partie nord de Chypre, ont annoncé les autorités.

Le ferry privé a quitté le port de Kyrenia, dans le nord de Chypre, à 12h30 (09h30 GMT) et a immédiatement commencé à prendre l'eau pour une raison inconnue, selon l'agence Anadolu.

Il se dirigeait vers le port turc de Tasucu, dans la province de Mersin, en Méditerranée orientale.

Le dirigeant chypriote turc Tufan Erhurman a annoncé que sur les 259 passagers et huit membres d'équipage à bord, 237 avaient été secourues, parfois accrochées à la coque retournée du bateau, et étaient saines et sauves, tandis que sept personnes avaient péri et que 23 étaient toujours recherchées par les sauveteurs.

Les personnes secourues ont été transportées au port de Kyrenia pour être transférées vers des hôpitaux, a ajouté le ministre chypriote turc des Transports, Erhan Arikli.

Des images vidéo ont montré des naufragés portant des gilets de sauvetage rouges, assis ou debout sur l'épave du navire retournée, tandis que les autorités ont décidé de mobiliser les garde-côtes et des bateaux privés pour leur venir en aide et les ramener à terre.

Le journal Kibris a rapporté que l'embarcation, décrite par certaines sources comme un catamaran, a commencé à prendre l'eau à environ six kilomètres des côtes.

(Rédigé par Michele Kambas; avec la contribution de Daren Butler; version française Claude Chendjou et Gilles Guillaume)