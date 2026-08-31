Inde: la croissance dépasse les attentes, à 7,8% au 2e trimestre

( AFP / TAUSEEF MUSTAFA )

La croissance de l'économie indienne a dépassé les attentes des analystes au deuxième trimestre, à 7,8%, soutenue par un secteur des services robustes, selon les données officielles publiées lundi.

"L'économie indienne a maintenu sa dynamique de croissance malgré les vents contraires mondiaux", a souligné le ministère des Statistiques dans un communiqué.

Au deuxième trimestre, la croissance du produit intérieur brut (PIB) a ralenti par rapport au trimestre précédent, où elle s'est établie à 8,6%, selon des données révisées, mais elle a dépassé les prévisions des analystes qui tablaient sur une progression de 7,3%.

Cette publication confirme le dynamisme de l'économie indienne, une bonne nouvelle pour le gouvernement du Premier ministre Narendra Modi, récemment secoué par une série de revers politiques.

L'année avait déjà débuté sous de bons auspices grâce à une croissance solide au premier trimestre et des avancées concernant un accord commercial provisoire avec les États-Unis, longtemps retardé.

L'impasse dans ces négociations et le conflit entre les Etats-Unis, Israël et l'Iran ont toutefois fait grimper la facture énergétique, tout comme celle des importations, alimentant ainsi l'inflation.

Troisième importateur mondial de pétrole, l'Inde fait transiter la moitié de ses importations d'hydrocarbures par le détroit d'Ormuz, dont le trafic reste largement paralysé depuis le début du conflit.

La situation au Moyen-Orient a d'ailleurs conduit la banque centrale indienne à abaisser ses prévisions de croissance pour l'année en cours, mais celles-ci ont été révisées à la hausse par la suite.

Jusqu'à présent, le gouvernement indien a limité la casse grâce à des hausses contrôlées et échelonnées du prix des carburants, une stratégie qui pourrait être difficile à maintenir, selon les analystes, si les cours du pétrole restent élevés trop longtemps.

Les réductions massives de l'impôt sur le revenu et des taxes à la consommation, mises en place l'an dernier, ont également contribué à stimuler la demande intérieure et à préserver l'économie indienne des tensions géopolitiques, notamment de l'offensive tarifaire du président américain Donald Trump.