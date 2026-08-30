Un bateau avec 267 personnes coule au large de Chypre, un mort

(Actualisé avec précisions)

Au moins une personne est décédée après qu'un bateau transportant environ 270 personnes a chaviré dimanche au large des côtes de la partie nord de Chypre, ont rapporté les médias chypriotes turcs.

Une opération de recherche et de sauvetage est en cours, ont-ils ajouté.

Le ministre chypriote turc des Transports, Erhan Arikli, a déclaré à l'agence de presse d'Etat Anadolu qu'un passager avait péri lors du naufrage du ferry. Il a précisé que 267 personnes se trouvaient à bord, dont 259 passagers et huit membres d'équipage.

Le ferry privé a quitté le port de Kyrenia, dans le nord de Chypre, à 12h30 (09h30 GMT) et a immédiatement commencé à prendre l'eau pour une raison inconnue, selon l'agence Anadolu.

Il se dirigeait vers le port turc de Tasucu, dans la province de Mersin, en Méditerranée orientale.

Les personnes secourues ont été transportées au port de Kyrenia pour être transférées dans des hôpitaux, a-t-il ajouté.

Murat Senkul, le maire de Kyrenia, a déclaré à la chaîne CNN Turk que 159 des 258 passagers à bord du navire avaient été retrouvés.

Des images vidéo montrent des personnes portant des gilets de sauvetage rouges, assises ou debout sur l'épave du navire retourné, tandis que les autorités ont décidé de mobiliser les garde-côtes et des navires privés pour leur venir en aide et les ramener à terre.

Le journal Kibris a rapporté que le navire, présenté par certaines sources comme un catamaran, a commencé à prendre l'eau à environ six kilomètres des côtes.

(Rédigé par Michele Kambas; avec la contribution de Daren Butler; version française Claude Chendjou)