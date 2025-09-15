Un barman licencié après le derby de Manchester

La taupe était au bar.

Après la large victoire 3-0 dans le derby de Manchester, les dirigeants de City ont dû gérer une situation inattendue dans leur propre enceinte. Selon le Telegraph , un employé de bar du stade a été surpris en plein service vêtu d’un maillot de Manchester United . La scène, signalée par des supporters et confirmée par une photo, a poussé le club à licencier immédiatement le jeune homme, rappelant qu’en Angleterre, l’identité d’un club se défend jusque dans les moindres détails.…

SF pour SOFOOT.com