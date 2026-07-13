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Un autre Havrais file librement en Espagne
information fournie par So Foot 13/07/2026 à 11:34

Un autre Havrais file librement en Espagne

Un autre Havrais file librement en Espagne

Déjà échaudés par le départ de leur capitaine Arouna Sanganté pour Séville, alors en fin de contrat, Le Havre a vu ce dimanche Yassine Kechta s’engager officiellement du côté de Leganés , en seconde division espagnole. Selon le communiqué des Pepineros , Kechta sera un joueur du club espagnol pour les quatre prochaines saisons. Le Havre ne devrait donc toucher aucune compensation financière, étant donné que le milieu de terrain marocain a quitté le club doyen libre .

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