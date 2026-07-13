Un autre Havrais file librement en Espagne
Déjà échaudés par le départ de leur capitaine Arouna Sanganté pour Séville, alors en fin de contrat, Le Havre a vu ce dimanche Yassine Kechta s’engager officiellement du côté de Leganés , en seconde division espagnole. Selon le communiqué des Pepineros , Kechta sera un joueur du club espagnol pour les quatre prochaines saisons. Le Havre ne devrait donc toucher aucune compensation financière, étant donné que le milieu de terrain marocain a quitté le club doyen libre .
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